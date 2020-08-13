Собянин опроверг введение ограничений в Москве с 15 сентября

https://static.news.ru/photo/69e34610-dd6a-11ea-b160-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами информацию о якобы готовящемся введении ограничений в Москве с 15 сентября на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Градоначальник добавил, что в школах мегаполиса отменили все массовые мероприятия и линейки в новом учебном году, однако занятия начнутся 1 сентября. Передвижение детей по школам ограничат, в результате им не нужно будет сидеть в масках.

Чиновник также отметил, что масочный режим в столице может сохраняться на протяжении ещё нескольких месяцев, рассказал он в эфире телеканала «Россия 1». Средства индивидуальной защиты необходимо носить в метро, наземном транспорте, заведениях общепита, офисах и магазинах.

В результате ослабления введённых ранее ограничений в столице поэтапно открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Стали доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками, открыты парки и скверы. Кроме того, возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения. Вместе с тем в общественных местах и городском транспорте масочный режим продолжает действовать.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как писал NEWS.ru, за минувшие три месяца, с введения масочного режима, жители Москвы были оштрафованы на 237,4 млн рублей за отсутствие защитных масок или перчаток в общественном транспорте. В подобных случаях взыскивают пять тысяч рублей за каждый факт нарушения.