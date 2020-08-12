Москвичей без масок за три месяца оштрафовали почти на 240 млн рублей

https://static.news.ru/photo/4f695bda-dc84-11ea-a949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие три месяца, с введения масочного режима, жители Москвы были оштрафованы на 237,4 млн рублей за отсутствие защитных масок или перчаток в общественном транспорте. В подобных случаях взыскивают пять тысяч рублей за каждый факт нарушения.

В общей сложности за время действия ограничений было проверено более 220 тысяч транспортных средств и выписано более 47 тысяч постановлений, сообщает сайт телеканала НТВ со ссылкой на пресс-службу управления «Организатор перевозок».

Как отметили в ведомстве, рейды в городском транспорте проходят с первого дня действия масочного режима. Они организованы в автобусах, троллейбусах, трамваях, в вестибюлях и вагонах метро, на пригородном железнодорожном транспорте.

При этом, как заверили в управлении, выписать штраф не главная цель. Ревизоры таким образом пытаются обеспечить безопасность пассажиров.

В результате ослабления введённых ранее ограничений в столице поэтапно открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Стали доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками, открыты парки и скверы. Кроме того, возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения.

Вместе с тем в общественных местах и в городском транспорте масочный режим продолжает действовать.

Ранее в Омске, как писал NEWS.ru, пенсионерка сняла с себя нижнее бельё в ответ на требование кассира магазина надеть защитную маску. Трусы женщина использовала как альтернативу индивидуальному средству защиты.

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