В Москве отменили все школьные линейки на 1 сентября

https://static.news.ru/photo/786e5ec8-dd69-11ea-b0d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В столичных школах отменили все массовые мероприятия и линейки в новом учебном году. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Как рассказал градоначальник в эфире «Россия 24», никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек, но учебный процесс начнётся 1 сентября.

Мэр также сообщил, что обязательного ношения масок в школах не будет. Однако в учебных заведениях будут введены ряд ограничений. В частности, дезинфекция, термометрия, наблюдение за состоянием учителей и учеников. Кроме того, будут введены ограничения на передвижения детей внутри школы, заниматься учащиеся смогут только в одном классе, переходить в другие классы им можно будет только в случае необходимости проведения урока в специально оборудованном кабинете.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что новый учебный год в российских школах начнётся 1 сентября в обычном формате. Он отметил, что возглавляемое им ведомство не намерено вводить дистанционное обучение. Тем не менее некоторые его формы вполне могут быть применены. Опыт организации единого госэкзамена будет учтён при обеспечении учебного процесса.

В тоже время сообщалось, что в 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых. Среди участников эксперимента Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе, писал NEWS.ru.

По последним данным, в России общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 716,3 тысячи человек. Число заразившихся с начала пандемии возросло до 907,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 124 человека. Всего в России от коронавируса скончались 15,3 тысячи заболевших.