За сутки в России от COVID-19 выздоровели 6098 человек

https://static.news.ru/photo/936ef038-dd38-11ea-a6ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавируса выписаны 6098 пациентов. Общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 716,3 тысячи человек.

Число заразившихся с начала пандемии возросло до 907,7 тысячи человек. Из них 5057 заболевших выявлено за последние 24 часа.

Жертвами инфекции стали 124 человека. Всего в России от коронавируса скончались 15,3 тысячи заболевших, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Лидируют США, где насчитывается более 5 млн заболевших. На втором и третьем местах — Бразилия (свыше 3 млн) и Индия (2,3 млн). В первую десятку также входят ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.

Всего пандемией охвачены более 200 стран. Общее количество случаев заражения превышает 20,2 млн. Выздоровели более 12,5 млн человек, скончались — свыше 641 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что испанские и бразильские учёные обнаружили связь между резус-фактором и заражением коронавирусом. В ходе исследований они установили, что экспоненциальный рост числа заражений отмечался в странах, где большее число жителей имеет отрицательный резус-фактор (Rh-). В пользу этой гипотезы свидетельствует то, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития некоторых сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, связанных с иммунитетом.