Учёные выявили связь между резус-фактором и заражением коронавирусом

Учёные из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) изучили обстоятельства, вызвавшие быстрое распространение коронавируса по миру. Исследование привело их к выводу, что экспоненциальный рост числа заражений отмечался в странах, в которых большее число жителей имеет отрицательный резус-фактор (Rh-).
«Взрывной» характер распространения инфекции отмечался, в частности в США, Бразилии, Испании и Великобритании, что соответствует результатам исследования,
Гипотезу учёных можно подтвердить тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития некоторых сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов считает, что гипотезу учёных следует скрупулёзно проверить.
Мы сегодня ещё многого не знаем о COVID-19, вполне можно допустить, что риск заражения повышен у людей с отрицательным резусом, — отметил эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что переливание донорской плазмы больным коронавирусом снижает шансы среднетяжёлых пациентов попасть в реанимацию на 63%. Иммунную плазму в Москве перелили 1047 пациентам, из них 686 уже выздоровели и выписались из клиник. Вероятность выздоровления тяжёлых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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