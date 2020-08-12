Учёные выявили связь между резус-фактором и заражением коронавирусом

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Лень – это нормальное состояние человека, однако иногда она может быть признаком болезни, сообщил психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, доцент Центра психиатрии им. Сербского Павел Качалов.

По его словам, человеку свойственно лениться, что могут подтвердить, например, исследователи языков. Они вывели закономерность в эволюции всех языков, что по мере того, как языки живут и развиваются, люди начинают...