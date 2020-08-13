Собянин заявил о сохранении масочного режима на несколько месяцев

https://static.news.ru/photo/1ad1fb22-dd68-11ea-b737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохраняться на протяжении ещё нескольких месяцев.

Маски необходимо носить в метро, наземном транспорте, заведениях общепита, офисах и магазинах. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Планы на осень — нормально работать, жить полноценной жизнью, развиваться. Конечно, всё-таки необходимо быть осторожными. Нам придётся в ближайшие месяцы, это очевидно, соблюдать те требования, выставленные Роспотребнадзором, санитарными врачами, по средствам индивидуальной защиты, — подчеркнул он.

По его словам, учебный год в образовательных учреждениях начнётся вовремя, однако линеек 1 сентября не будет. Передвижение детей по школам будет ограничено, в результате им не нужно будет сидеть в масках.

Информацию о введении карантина с 15 сентября градончальник назвал слухами.

В результате ослабления введённых ранее ограничений в столице поэтапно открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Стали доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками, открыты парки и скверы. Кроме того, возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения.

Вместе с тем в общественных местах и городском транспорте масочный режим продолжает действовать.

Как писал NEWS.ru, за минувшие три месяца, с введения масочного режима, жители Москвы были оштрафованы на 237,4 млн рублей за отсутствие защитных масок или перчаток в общественном транспорте. В подобных случаях взыскивают пять тысяч рублей за каждый факт нарушения.