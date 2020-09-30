Собянин: надеюсь, что не придётся вводить более жёсткие меры из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/e293763e-03df-11eb-999e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти не планируют принимать более жёсткие меры по ограничениям из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщение об этом появилось на его личном сайте. Градоначальник выразил надежду, что действующих мер будет достаточно, чтобы «сбить» рост заболеваемости коронавирусом.

Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придётся принимать более тяжёлых решений, — написал он.

По его словам, на сегодняшний день ежедневный прирост случаев заражений составляет более двух тысяч.

Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций — более 5 тысяч в неделю, — заявил мэр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей в Москве перевести с понедельника, 5 октября, на удалённую работу 30% сотрудников из-за роста числа заболевших COVID-19. Это следует из его указа. Мера принята до 28 октября.