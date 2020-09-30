Собянин: надеюсь, что не придётся вводить более жёсткие меры из-за COVID-19

Столичные власти не планируют принимать более жёсткие меры по ограничениям из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сообщение об этом
Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придётся принимать более тяжёлых решений, — написал он.
По его словам, на сегодняшний день ежедневный прирост случаев заражений составляет более двух тысяч.
Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций — более 5 тысяч в неделю, — заявил мэр.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей в Москве перевести с понедельника, 5 октября, на удалённую работу 30% сотрудников из-за роста числа заболевших COVID-19. Это следует из его указа. Мера принята до 28 октября.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен