Телеведущая Ксения Собчак вылетела в Сочи для встречи с сотрудниками ГИБДД по факту аварии, где погиб один человек. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник. Накануне Собчак вылетела в Париж.

По словам собеседника издания, самолёт с телеведущей вылетел из аэропорта Шереметьево в 10:35 по московскому времени. Борт должен приземлиться в Адлере около 13:00.

19 октября стало известно, что Собчак вылетела в Париж. Однако в столице Франции телеведущая пробыла всего несколько часов, а затем вернулась в Москву. Она объяснила свой визит рабочей командировкой.

Как рассказал адвокат Сергей Радько, никаких ограничений для пересечения Ксенией Собчак границ РФ нет, поскольку в деле о смертельном ДТП она проходит в качестве свидетеля.

Встреча телеведущей с сотрудниками ГИБДД по вопросу аварии, а также очная ставка с водителем авто, виновного в ДТП, назначена на 21 октября. Следователи намерены допросить всех пассажиров Mercedes, в котором в момент аварии находилась Собчак. Водитель Олег Цой уже признал вину и раскаялся в содеянном, его поместили под домашний арест.

Трагедия произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes, где Ксения Собчак ехала на пассажирском сидении, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали.