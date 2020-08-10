СМИ России потребовали освобождения задержанных в Белоруссии журналистов

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Российские журналисты обратились к властям Белоруссии с требованием немедленного освобождения своих коллег, задержанных во время выполнения ими редакционных заданий.

По словам журналистов, применение силы к их коллегам, а также отсутствие информации об их нахождении и состоянии, вызывает возмущение.

Накануне после закрытия избирательных участков в Белоруссии начались акции протеста, которые привели к столкновению граждан с сотрудниками ОМОНа. За происходящим наблюдали представители российских СМИ, которые действовали строго в рамках своих профессиональных обязанностей и редакционными заданиями.

В ходе столкновений пострадали бывший специальный корреспондент РБК, журналист Meduzа Максим Солопов, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, также был задержан и избит корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник. Кроме того, в автозак посадили российского военкора, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

Журналисты до сих пор не имеют никаких известий ни от Пегова, ни от Солопова, пишет РБК.

Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске, — говорится в обращении.

Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с жёстким задержанием журналистов на территории страны. Она потребовала отпустить автора проекта WarGonzo Семёна Пегова. Она отметила, что российские журналисты должны знать, где находится их коллега, в каком он состоянии и оказывают ли ему медицинскую помощь.

Ранее в Минске также были задержаны журналисты «Дождя», причиной стало отсутствие у них аккредитации на работу. В арендованной ими квартире прошёл обыск. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что необходимые документы были поданы за два месяца, однако ответа редакция так и не дождалась. Журналисты вернулись в Россию, им на пять лет запретили въезд в республику, писал NEWS.ru.