СМИ: Росгвардия потребовала закрыть оружейные магазины в день протестов

https://static.news.ru/photo/cb7f38f8-616c-11eb-9139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росгвардия направила оружейным магазинам Москвы требование закрыться 31 января, когда оппозиция запланировала проведение несогласованной с властями акции в поддержку Алексея Навального.

Все оружейные магазины будут закрыты как в субботу, 30 декабря, так и в воскресенье, 31-го, передаёт Baza. Информацию о требовании силовиков журналистам подтвердили в двух торговых точках.

Также о закрытии представителям «Интерфакса» подтвердили в трёх магазинах.

Недавно получили распоряжение о приостановке работы на этих выходных. Но в следующие работать будем, — сообщили в одной из сети.

В другом учреждении причину не назвали, а в третьем объяснили закрытие техническими работами.

При этом в Росгвардии отрицают направление предпринимателям подобных сообщений.

Росгвардия никаких рекомендаций в оружейные магазины не направляла, — сообщили сотрудникам РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в поддержку задержанного оппозиционера. Сторонники Навального рассчитывают провести митинги в воскресенье, 31 января.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел. Использование оружия протестующими ни в одном городе замечено не было.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.