https://static.news.ru/photo/3f26edf2-5ee7-11ea-a316-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Иван Голунов/facebook.com

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов, которому полицейский подкинул наркотики, направлен на психиатрическую экспертизу для подтверждения его вменяемости и состоятельности показаний с юридической точки зрения. Об этом заявил журналистам знакомый с ситуацией источник.

Голунов находится в статусе потерпевшего по уголовному делу в отношении сотрудников МВД. При этом у следствия есть данные, что журналист состоял на учете в психоневрологическом диспансере, — сообщил источник «Интерфакса».

Журналист рассказал, что в детстве, с 1987 года он наблюдался у психиатра. Тогда его отдали в логопедический детский сад. Карточка с наблюдениями ушла в архив в 2002 году за неактуальностью. Голунов отметил, что у него есть паспорт моряка, который был получен в 2013 году. Документ не могли выдать, если бы журналист имел психические проблемы.

Ранее Голунов рассказал «Интерфаксу», что СК РФ направляет его на психиатрическую экспертизу. Его хотят проверить на адекватность восприятия, зависимость от психоактивных веществ и на отсутствие психических расстройств.

NEWS.ru писал, что Иван Голунов одобрил изменение меры пресечения экс-полицейскому Денису Коновалову, который подбросил журналисту наркотики. Бывший старший оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы в настоящий момент нигде не работает, при этом он вынужден содержать жену и двух сыновей, один из них инвалид.