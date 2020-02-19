https://static.news.ru/photo/68b00782-588c-11ea-8af2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Журналист Иван Голунов не против изменения меры пресечения бывшему полицейскому Денису Коновалову, который признался, что подбросил наркотики по указанию шефа.

Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин на заседании Басманного суда Москвы.

Как пишет РИА Новости, бывший старший оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Коновалов сейчас нигде не работает, при этом вынужден содержать жену и двух сыновей, один из которых — инвалид.

Накануне сотрудники Следственного комитета отправили в Мосгорсуд ходатайство с просьбой освободить экс-полицейского под домашний арест.

Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России. Преследование репортёра вызвало волну возмущения в обществе. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день, сообщал NEWS.ru.