СМИ раскрыли способы обмана российских туристов в Турции

В турецких отелях, работающих по системе «всё включено», экономят на качестве продуктов и напитков. Об этом сообщила газета «Аргументы и факты».

В мясные продукты добавляют сою, а сосиски и колбаса — это самые невкусные блюда с минимумом мяса. Под видом брендовых напитков подают дешёвый, даже самодельный алкоголь. Вместо дорогого итальянского вина наливают дешёвое местное.

Я бы сказал, в Турции на «олл-инклюзиве» царит стиль пансионатов СССР: накормить отдыхающего плотно, сытно, недорого и получить прибыль. В минус не уходят, будьте уверены, — рассказал бывший сотрудник гостиницы в Кемере Кенан Аслан.

Также сотрудники отелей рассчитывают на наивное поведение туристов. Когда те видят красиво сервированные столы с выпечкой, то берут её больше, а выпечка — самый дешёвый продукт.

На пиццу, случается, идут продукты, оставшиеся со вчерашнего дня. По поводу рыбы не испытывайте иллюзий: свежий улов обычно дорог и в приморских местах, поэтому гостям подают импортную мороженую тилапию. Креветки, мидии, мини-осьминоги обычно консервированные, — поделился бывший шеф-повар Осман Меджид.

Подобные методы наживы есть в основном в трёхзвёздочных отелях, реже в четырёхзвёздочных. На них толкает кризис и рост продуктовых цен.

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