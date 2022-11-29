МВД из-за санкций не смогло приобрести патрульные машины для ГИБДД «Коммерсант»: МВД из-за санкций не смогло приобрести патрульные машины для ГИБДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России не смогло приобрести для ГИБДД 2,8 тысячи новых патрульных машин. Из-за отказа поставщиков и санкций в министерстве даже не стали объявлять тендер на их закупку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет дирекции федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Издание отмечает, что на закупку патрульных машин в 2022 году в МВД планировали потратить 4,5 млрд рублей. Теперь эти средства направят на другие цели.

Автомобили для ГИБДД прежде приобретались в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Машины для дорожных патрулей поставляли Škoda (Octavia), АвтоВАЗ (Lada Vesta и УАЗ «Патриот») и Hyundai (Solaris).

Ранее издание Fars сообщило, что Иран и Россия договорились о поставках автомобилей в рамках меморандума о взаимопонимании. Соответствующее соглашение было подписано между двумя странами. Крупнейшим производителем машин в республике является компания Iran Khodro. На российском рынке уже появлялась одна из ее моделей — седан Samand, созданный на базе Peugeot 405.