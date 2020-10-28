СМИ: Горбачёв считает телесериал «Даллас» причиной краха Советского Союза

https://static.news.ru/photo/a7b1c482-190e-11eb-808d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lorimar Television

Бывший генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв считает, что американский телесериал «Даллас», выходивший на экраны с 1978 по 1991 год, показал советскому зрителю западный образ жизни и тем самым подтолкнул Советский Союз к краху.

Об этом рассказал общавшийся с лидером СССР один из основателей британской музыкальной группы Eurythmics Дэйв Стюарт, пишет Daily Mail.

Что говорил Горбачёв, так это то, что всему виной сериал «Даллас». Кто-то раздобыл видеокассету и показал «мыльную оперу» по телевидению. И люди подумали: «Так вот как люди живут в Америке?» — рассказал британскому изданию музыкант.

Сериал был посвящён жизни семьи Юингов — миллионеров и нефтяных магнатов.

По словам Стюарта, Горбачёв считает, что это больше всего повлияло как на окончание холодной войны, так и на развал СССР.

Эти полчаса дали куда более сильный эффект, чем что бы то ни было ещё, — пересказывает Стюарт слова Горбачёва.

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Горбачёв предупредил ООН о новой волне голода в мире и попросил международные организации предотвратить её.