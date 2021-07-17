Смертность от наркотиков в России возросла на 60%

В 2020 году число россиян, умерших в 2020 году от проблем с наркотиками, увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, во время первого года пандемии в России от причин, связанных с наркотиками скончались 7316 человек. В 2019 году это число составляло — 4569.

В период пандемии коронавируса также увеличилась смертность и от хронических заболеваний. По данным Росстата, в 2020 году число умерших от болезней системы кровообращения возросло на 11,6%, из-за пневмонии умерло в 2,4 раза больше людей. Также увеличилась смертность из-за болезней нервной системы — на 20,9%, и эндокринной системы — на 25%.

Ранее издание New York Times сообщило, что показатели роста избыточной смертности в России выше, чем в Европе и США. Журналисты ссылаются на данные Росстата. Указано, что при 362 тысячах избыточных смертей в России смертность увеличилась на 28% выше нормы. В Испании этот показатель равняется 23%, а в Италии, расположенной на третьем месте, — 19%.