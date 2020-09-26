Случайно победившая на выборах уборщица дала своё первое интервью

https://static.news.ru/photo/2b5e8e38-00f9-11eb-af4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Марина Удгодская /vk.com

Новая глава администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области Марина Удгодская, которая до этого работала уборщицей, пообщалась с журналистами и рассказала, почему решила остаться на новой должности. По её словам, она не смогла отказаться от неё, поскольку её выбрали люди.

Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь [...]Люди хотят нового, свежего. И это правильно... А то, что я уборщица, так что такого? Разве это плохая профессия? — отметила она в интервью KP.RU.

Она добавила, что чувствует поддержку от местных жителей. Говоря о своих дальнейших планах, Угодская заявила, что хочет заняться строительством детских площадок и освещением в селе, а также очисткой водоёмов.

В должность вступлю, и там дальше с коллегами, депутатами, будем решать. Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся, — добавила она.

Ранее Марина Удгодская выиграла выборы и стала главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области. Она рассказала, что стала кандидатом, так как её об этом попросил действующий руководитель поселения Николай Локтев. На момент голосования она работала уборщицей в администрации сельского поселения. По данным ЦИК, она набрала 61,7% голосов, тогда как её оппонент — 34,04%.

Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя победу уборщицы на выборах, заявила, что женщина победила законно, несмотря на то, что была техническим кандидатом, писал NEWS.ru.