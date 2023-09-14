Сладков сравнил Зеленского с Дудаевым и высказался о революции на Украине Военкор Сладков: революции на Украине не будет

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Революции на Украине не будет, считает военный корреспондент Александр Сладков. В своем Telegram-канале он привел в пример бывшего лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева и объяснил, что во время серьезной опасности народ объединяется вокруг лидера, каким бы он ни был.

Зимой на Украине предрекают революцию. Я уверен — не будет революции. Кто революционер? Или революционеры? — задается вопросом журналист.

По его словам, при серьезной опасности народ объединяется вокруг лидера, каким бы он ни был. Приводя в пример Дудаева, он напомнил, что тот «троллил» пенсионеров, предлагая им вместо пенсии собирать шишки в лесу, но когда пришла Россия, многие объединились вокруг него. Так, уверен Сладков, будет и с Зеленским.

Его (Зеленского. — NEWS) в Вашингтоне и Лондоне принимают. Ему дают оружие и деньги. Его слушаются и военные, и спецслужбы, и банкиры. Он воюет с Россией. Он лидер? Лидер. Вся оппозиция, все прорусское, все подпольщики давно уничтожены, — отмечает военкор.

Сомневается Сладков и в военном мятеже. По его словам, украинскому генералитету, уверенному в победе над Россией, это незачем.

Ранее военкор выразил сомнение относительно возможного прямого конфликта НАТО с Россией. По его словам, если бы Альянс хотел напасть, то сделал бы это неожиданно, когда РФ находилась не в лучшей форме.