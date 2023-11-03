Сладков пояснил интерес Франции к Средней Азии Сладков: в Средней Азии Франция пытается отыграться за потерю Африки

Французы пытаются отыграться за потерю Африки и бороздят некогда советскую Среднюю Азию, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, комментируя двухдневное турне президента Франции Эммануэля Макрона. Он обратил внимание на договоренности о поставках французских систем ПВО в Казахстан и добавил, что страна имеет право на собственные решения.

Французы пытаются отыграться за потерю Африки и бороздят некогда советскую Среднюю Азию. <...> Каждая страна имеет право на самостоятельные действия. Но есть поступки некомильфо. Это детский французский каприз: вы у меня отобрали Африку, я за это вытесню вас с Средней Азии. Ну-ну, — написал Сладков.

Военкор также посоветовал не особо доверять контрактам с Парижем. По его словам, Франция уже не та, что во времена президента Шарля де Голля. Сладков считает, что теперь это европейская «страна-шаромыга» эпохи безрассудного подчинения США.

[Франция] ни за слова, ни за поступки не отвечает, — заявил он.

Макрон совершил турне по странам Центральной Азии. За два дня он побывал в Казахстане и Узбекистане с целью укрепления энергетической безопасности страны. Обе эти центральноазиатские республики богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана.

Казахский президент Касым-Жомарт Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим. По его словам, сотрудничество между двумя странами динамично развивается, при этом ему надо придать дополнительный импульс.