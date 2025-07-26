Скумбрия с грибами — секретный соус и рыба, которая всех удивит

Скумбрия под сливочным грибным соусом — простое и очень вкусное блюдо, которое выглядит как изысканный ресторанный рецепт. Нежный сливочный соус с грибами идеально дополняет рыбу и придаёт ей необычный вкус.
Ингредиенты
- Скумбрия — 1 кг
- Грибы — 500 г
- Сливки 33% — 200 г
- Помидор — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Черный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Приправа для грибов — по желанию
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Подготовьте скумбрию: промойте, очистите от внутренностей, головы и плавников. Нарежьте на порционные куски, посолите и поперчите. Обжарьте на хорошо разогретом растительном масле до золотистой корочки.
- Нарежьте лук полукольцами, грибы — пластинами. Помидор очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками.
- На сковороде с растительным маслом слегка обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы и приправу для грибов, жарьте 5–7 минут. Затем добавьте помидоры, посолите и готовьте ещё около 3 минут.
- Влейте сливки, доведите соус до кипения. Аккуратно опустите куски скумбрии в соус и тушите на медленном огне 3 минуты.
Готовую скумбрию под грибным соусом можно подавать с гарниром из овощей, картофеля или риса. Это сытное и ароматное блюдо станет вашим новым любимым рецептом для семейного ужина.
Духовка сломалась, а так хочется настоящей лазаньи? Не проблема! Оказывается, это итальянское чудо можно приготовить даже на обычной плите. Главное — знать несколько хитростей, которыми я с вами поделюсь.