Скрэмбл с лососем: рецепт болтуньи из США для сытного завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американская болтунья получила название скрэмбл. Читайте в нашем материале легкий рецепт этой яичницы на завтрак.

Ингредиенты

• Яйца куриные — 4 шт.

• Сливочное масло — 20 г.

• Соль, приправы — по вкусу.

• Зелень — по вкусу.

• Сыр — 30 г.

• Рыба (лосось слабосоленый) — 70 г.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Способ приготовления

Для начала возьмите яйца, разбейте их в подходящую миску, приправьте любимыми специями и посолите. Тщательно взболтайте: нужно, чтобы белки и желтки смешались в однородную массу.

Потом разогрейте сковороду с кусочком сливочного масла. Отправьте на нее нашу смесь. Постоянно мешайте, двигайте яйца.

Лосось для блюда мелко нарежьте. В это же время подготовьте зелень, если желаете добавить ее в скрэмбл.

Когда яйца схватятся, перестанут быть жидкими (это произойдет минуты через две), выключите огонь, добавьте в блюдо лосось и зелень. Перемешайте прямо на сковородке.

Готовое блюдо можно красиво подать с помощью поварских колец. А сверху скрэмбл рекомендуем покрыть тертым сыром.

Вы приготовили американскую яичницу-болтунью — скрэмбл с лососем.

Ранее мы делились классическим рецептом скрэмбла.

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