В Москве проверят на ботулизм консервированную рыбу Роскачество проверит консервированного тунца после вспышки ботулизма в Москве

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Роскачество организовало проверку консервированного тунца после многочисленных случаев отравления блюдами с этим видом консервов в Москве, сообщили в пресс-службе организации. Специалисты проверят эту рыбу в том числе на ботулизм, передает РИА Новости.

Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма, — говорится в сообщении.

В Роскачестве не исключают, что в ходе проверки могут столкнуться с фальсифицированной продукцией. Подобные инциденты были во время предыдущих исследований консервированной рыбной продукции. Там также отметили, что 91% россиян, употребляющих консервированный тунец, приобретают его в крупных торговых сетях.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что более 120 человек обратились в больницы с симптомами ботулизма. Из них 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. При этом Ракова заверила, что угрозы жизни для пациентов нет.

Позднее она сообщила, что специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявили продукты, которые могли вызвать вспышку ботулизма в Москве. Как заявила Ракова, их распространение было приостановлено.