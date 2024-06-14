Еще в советское время врач Мануил Певзнер разработал систему особых диет, которым дал название «стол». Всего таких «столов» было 12. Диетический стол № 5 в системе Певзнера был предназначен для людей с болезнями печени. Им врач рекомендовал супы с протертыми овощами, желательно без мяса. Делимся простыми рецептами таких блюд.
Суп с гречкой
Вкусный суп с гречневой крупой для диетического стола № 5 готовится следующим образом:
- вода — 2 л;
- картофель — 4 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковка — 1 шт.;
- гречка — 60 г;
- растительное или оливковое масло — 1-2 ст. л.;
- соль, перец, лист лавровый, специи — по вкусу.
В кастрюлю налейте воду, добавьте любимые приправы. Картошку избавьте от кожуры и крупно нарежьте. Лук нарежьте, морковку натрите. Картофель отправьте вариться к воде, а лук с морковью обжарьте. Гречку промойте, отправьте в суп к картофелю. Добавить соль, перец по вкусу. Минут через 20–30 отправьте туда же зажарку из лука и морковки.
Суп-пюре из свежей тыквы
Вот еще один суп, подходящий для диетического стола № 5. Нам нужны эти продукты:
- тыква — 1 кг;
- луковица — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- бульон из овощей или вода — 1–1,5 л;
- молоко (обычное или растительное) — 350 мл;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- специи и соль — по вкусу.
В подходящей емкости разогрейте растительное масло. Отправьте туда же чеснок, пропущенный через чеснокодавку, и лук. Жарьте, пока ингредиенты не размягчатся. В это время займитесь тыквой. Порежьте ее на аккуратные кубики и высыпьте их в кастрюлю, немного поварите. Соедините все продукты в одной емкости. Доведите до кипения, затем снизьте огонь на плите и варите, пока тыква не размягчится (процесс займет полчаса). Когда тыква дойдет до такого состояния, снимите посуду с плитки. Добавьте в смесь коровье или растительное молоко и приправы. Посыпьте солью. Измельчите смесь до однородной консистенции — пригодится блендер.
Щи вегетарианские
Необходимые продукты:
- белокочанная капуста — 1 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- бульон из овощей — 3 л;
- морковь — 1-2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- масло подсолнечное — 2 ст. л.;
- специи, соль — по вкусу;
- зелень — для украшения.
В кастрюле подогрейте масло подсолнечное. Обжарьте в этой емкости лук до золотистости. Положите туда же нарезанную кубиками картошку, натертую морковь, нашинкованную капусту. Затем заливайте в емкость бульон из овощей. Наша задача — сделать так, чтобы он покрыл все продукты в кастрюле. В получившуюся смесь киньте лавровые листья, специи. Посолите, поперчите, если нужно. Вскипятите смесь, снизьте огонь на плите. Варите еще где-то полчаса.
Окрошка на квасе
Возьмем для нашего овощного супа:
- яйца куриные — 2 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- квас — 1,5–2 л;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- редис — 1 связка;
- свежие травы — по вкусу;
- горчица — 2 ст. л.;
- сахар, соль — по вкусу.
Сварите яйца и картофель, порубите их на мелкие кубики. Таким же образом порежьте огурцы и редиску. Зелень для овощного супа нашинкуйте мелко. Смешайте горчицу, сахар и соль для заправки. В ту же емкость медленно вливайте квас, не забывая мешать смесь. В другую емкость положите все ингредиенты, залейте заправкой, перемешайте. В конце добавьте любимые травы и вновь размешайте блюдо. Отправьте в холодильник настаиваться, подавайте охлажденным.
Суп из гороха постный
Список необходимого для нашего рецепта:
- горох колотый — 250 г;
- морковь — 1-2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- картошка — 3-4 шт.;
- соль, приправы — по вкусу.
Горох как следует промойте и оставьте в холодной воде минут на 50–60. Овощи вымойте. Очищенный картофель порубите на кубики. В горячую воду отправьте горох, снимите пенку и засыпьте картофель. Морковку натрите, а лук мелко нарубите, закиньте в ту же кастрюлю. Добавьте приправы по вкусу, посолите. Готовить блюдо рекомендуем на медленном огне и под крышкой. Горох следует довести до пюреобразного состояния. По желанию забросьте в посуду, где готовите суп, и чеснок, пропущенный через чеснокодавку.
Свекольник на квасе
Вам понадобятся:
- свекла — 1-2 шт.;
- свежие огурцы — 1-2 шт.;
- квас — 3 л;
- лук — 1 шт.;
- свежие травы — по вкусу;
- сметана — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- соль, сахар — по вкусу.
Сварите свеклу и яйца, порежьте их на небольшие кусочки. Еще нашинкуйте огурцы, нарубите любимую зелень и лук. В отдельной емкости создайте смесь из горчицы и сметаны. Затем положите все ингредиенты в одну емкость, залейте квасом и как следует перемешайте получившееся.
Рисовый суп с овощами
Для рецепта этого овощного супа нужны эти продукты:
- бульон овощной — 2 л;
- картофель — 3-4 шт.;
- рис — 70 г;
- лук — половина;
- морковь — 1-2 шт.
Немного отвратите рис, чтобы он оставался чуть-чуть твердым. Лук, морковку и картошку нарежьте небольшими кусочками. Отправьте их в кипящий бульон из овощей. Варите где-то минут 15. Засыпьте в ту же емкость рис, доведите овощной суп до кипения, затем варите еще немного на слабом огне.
Полезный суп-крем из картофеля и брокколи
Необходимые продукты:
- брокколи — 1 крупная головка;
- картофель — 3-4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- бульон овощной — 1,5 л;
- соль, приправы — по вкусу.
На дно кастрюли капните немного масла, отправьте туда же лук и чеснок. Их надо пожарить так, чтобы стали мягкими. Отправьте туда же брокколи и картофель. Жарьте, не забывая шевелить ингредиенты лопаткой минут пять. Потом залейте овощи бульоном. Доведите смесь до кипения, затем сделайте огонь на плите поменьше и оставьте суп готовиться минут на 20, пока овощи не станут мягкими. Когда ингредиенты подойдут, пюрируйте суп. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте любимые приправы.
Суп-пюре из моркови с кедровыми орешками
Для супа-пюре для диетического стола № 5 нужно:
- морковка — 7 средних штук;
- вода — 1 л;
- лук — 1 шт.;
- свежие травы — по вкусу;
- кедровые орешки — 50 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- растительное или оливковое масло — 2 ст. л.;
- корень имбиря — 5 г;
- соль, приправы — по вкусу.
Тщательно помойте и почистите морковь, нарубите ее тонкими кружками. Отправьте в блендер лук и чеснок. Если блендера нет — нашинкуйте очень мелко. В кастрюле разогрейте немного масла, туда же отправьте лук, чеснок и морковку. Обжарьте. Затем залейте эту смесь горячей водой, варите, пока морковка не станет мягкой. После этого закиньте в кастрюлю специи и предварительно нарезанный имбирь. Всю получившуюся смесь измельчите в пюре. Готовый суп посыпьте как следует орешками и любимой зеленью.
Борщ вегетарианский
Вам будут нужны вот эти ингредиенты:
- свекла — 2 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- морковка — 2 шт.;
- луковица — 1 шт.;
- сельдерей — 2 стебля;
- томатная паста — 4 ст. л.;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- соль, приправы — по вкусу;
- вода или бульон из овощей — 3 л.
В кастрюле разогрейте немного масла. Отправьте туда же лук, морковку и сельдерей, обжарьте ингредиенты до мягкости. Затем выложите в кастрюлю свеклу, картошку и томатную пасту. Перемешайте и обжаривайте несколько минут. Залейте все продукты водой или бульоном так, чтобы все ингредиенты были покрыты водой. Добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. По желанию добавьте чайную ложку сахара. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 35–45 минут. Как суп приготовится, если хотите, залейте в него немного уксуса — для кислоты.
Ранее мы рассказывали, как приготовить хачапури по-аджарски.
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