Диетический стол № 5: 10 простых рецептов овощных супов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Еще в советское время врач Мануил Певзнер разработал систему особых диет, которым дал название «стол». Всего таких «столов» было 12. Диетический стол № 5 в системе Певзнера был предназначен для людей с болезнями печени. Им врач рекомендовал супы с протертыми овощами, желательно без мяса. Делимся простыми рецептами таких блюд.

Суп с гречкой

Вкусный суп с гречневой крупой для диетического стола № 5 готовится следующим образом:

вода — 2 л;

картофель — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковка — 1 шт.;

гречка — 60 г;

растительное или оливковое масло — 1-2 ст. л.;

соль, перец, лист лавровый, специи — по вкусу.

В кастрюлю налейте воду, добавьте любимые приправы. Картошку избавьте от кожуры и крупно нарежьте. Лук нарежьте, морковку натрите. Картофель отправьте вариться к воде, а лук с морковью обжарьте. Гречку промойте, отправьте в суп к картофелю. Добавить соль, перец по вкусу. Минут через 20–30 отправьте туда же зажарку из лука и морковки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суп-пюре из свежей тыквы

Вот еще один суп, подходящий для диетического стола № 5. Нам нужны эти продукты:

тыква — 1 кг;

луковица — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

бульон из овощей или вода — 1–1,5 л;

молоко (обычное или растительное) — 350 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

специи и соль — по вкусу.

В подходящей емкости разогрейте растительное масло. Отправьте туда же чеснок, пропущенный через чеснокодавку, и лук. Жарьте, пока ингредиенты не размягчатся. В это время займитесь тыквой. Порежьте ее на аккуратные кубики и высыпьте их в кастрюлю, немного поварите. Соедините все продукты в одной емкости. Доведите до кипения, затем снизьте огонь на плите и варите, пока тыква не размягчится (процесс займет полчаса). Когда тыква дойдет до такого состояния, снимите посуду с плитки. Добавьте в смесь коровье или растительное молоко и приправы. Посыпьте солью. Измельчите смесь до однородной консистенции — пригодится блендер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Щи вегетарианские

Необходимые продукты:

белокочанная капуста — 1 шт.;

картофель — 3 шт.;

бульон из овощей — 3 л;

морковь — 1-2 шт.;

лук — 1 шт.;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

специи, соль — по вкусу;

зелень — для украшения.

В кастрюле подогрейте масло подсолнечное. Обжарьте в этой емкости лук до золотистости. Положите туда же нарезанную кубиками картошку, натертую морковь, нашинкованную капусту. Затем заливайте в емкость бульон из овощей. Наша задача — сделать так, чтобы он покрыл все продукты в кастрюле. В получившуюся смесь киньте лавровые листья, специи. Посолите, поперчите, если нужно. Вскипятите смесь, снизьте огонь на плите. Варите еще где-то полчаса.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Окрошка на квасе

Возьмем для нашего овощного супа:

яйца куриные — 2 шт.;

картофель — 3 шт.;

квас — 1,5–2 л;

огурцы свежие — 2 шт.;

редис — 1 связка;

свежие травы — по вкусу;

горчица — 2 ст. л.;

сахар, соль — по вкусу.

Сварите яйца и картофель, порубите их на мелкие кубики. Таким же образом порежьте огурцы и редиску. Зелень для овощного супа нашинкуйте мелко. Смешайте горчицу, сахар и соль для заправки. В ту же емкость медленно вливайте квас, не забывая мешать смесь. В другую емкость положите все ингредиенты, залейте заправкой, перемешайте. В конце добавьте любимые травы и вновь размешайте блюдо. Отправьте в холодильник настаиваться, подавайте охлажденным.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суп из гороха постный

Список необходимого для нашего рецепта:

горох колотый — 250 г;

морковь — 1-2 шт.;

лук — 1 шт.;

картошка — 3-4 шт.;

соль, приправы — по вкусу.

Горох как следует промойте и оставьте в холодной воде минут на 50–60. Овощи вымойте. Очищенный картофель порубите на кубики. В горячую воду отправьте горох, снимите пенку и засыпьте картофель. Морковку натрите, а лук мелко нарубите, закиньте в ту же кастрюлю. Добавьте приправы по вкусу, посолите. Готовить блюдо рекомендуем на медленном огне и под крышкой. Горох следует довести до пюреобразного состояния. По желанию забросьте в посуду, где готовите суп, и чеснок, пропущенный через чеснокодавку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свекольник на квасе

Вам понадобятся:

свекла — 1-2 шт.;

свежие огурцы — 1-2 шт.;

квас — 3 л;

лук — 1 шт.;

свежие травы — по вкусу;

сметана — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соль, сахар — по вкусу.

Сварите свеклу и яйца, порежьте их на небольшие кусочки. Еще нашинкуйте огурцы, нарубите любимую зелень и лук. В отдельной емкости создайте смесь из горчицы и сметаны. Затем положите все ингредиенты в одну емкость, залейте квасом и как следует перемешайте получившееся.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рисовый суп с овощами

Для рецепта этого овощного супа нужны эти продукты:

бульон овощной — 2 л;

картофель — 3-4 шт.;

рис — 70 г;

лук — половина;

морковь — 1-2 шт.

Немного отвратите рис, чтобы он оставался чуть-чуть твердым. Лук, морковку и картошку нарежьте небольшими кусочками. Отправьте их в кипящий бульон из овощей. Варите где-то минут 15. Засыпьте в ту же емкость рис, доведите овощной суп до кипения, затем варите еще немного на слабом огне.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Полезный суп-крем из картофеля и брокколи

Необходимые продукты:

брокколи — 1 крупная головка;

картофель — 3-4 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

бульон овощной — 1,5 л;

соль, приправы — по вкусу.

На дно кастрюли капните немного масла, отправьте туда же лук и чеснок. Их надо пожарить так, чтобы стали мягкими. Отправьте туда же брокколи и картофель. Жарьте, не забывая шевелить ингредиенты лопаткой минут пять. Потом залейте овощи бульоном. Доведите смесь до кипения, затем сделайте огонь на плите поменьше и оставьте суп готовиться минут на 20, пока овощи не станут мягкими. Когда ингредиенты подойдут, пюрируйте суп. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте любимые приправы.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Суп-пюре из моркови с кедровыми орешками

Для супа-пюре для диетического стола № 5 нужно:

морковка — 7 средних штук;

вода — 1 л;

лук — 1 шт.;

свежие травы — по вкусу;

кедровые орешки — 50 г;

чеснок — 3 зубчика;

растительное или оливковое масло — 2 ст. л.;

корень имбиря — 5 г;

соль, приправы — по вкусу.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Тщательно помойте и почистите морковь, нарубите ее тонкими кружками. Отправьте в блендер лук и чеснок. Если блендера нет — нашинкуйте очень мелко. В кастрюле разогрейте немного масла, туда же отправьте лук, чеснок и морковку. Обжарьте. Затем залейте эту смесь горячей водой, варите, пока морковка не станет мягкой. После этого закиньте в кастрюлю специи и предварительно нарезанный имбирь. Всю получившуюся смесь измельчите в пюре. Готовый суп посыпьте как следует орешками и любимой зеленью.

Борщ вегетарианский

Вам будут нужны вот эти ингредиенты:

свекла — 2 шт.;

картофель — 3 шт.;

морковка — 2 шт.;

луковица — 1 шт.;

сельдерей — 2 стебля;

томатная паста — 4 ст. л.;

лавровый лист — 1-2 шт.;

соль, приправы — по вкусу;

вода или бульон из овощей — 3 л.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В кастрюле разогрейте немного масла. Отправьте туда же лук, морковку и сельдерей, обжарьте ингредиенты до мягкости. Затем выложите в кастрюлю свеклу, картошку и томатную пасту. Перемешайте и обжаривайте несколько минут. Залейте все продукты водой или бульоном так, чтобы все ингредиенты были покрыты водой. Добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. По желанию добавьте чайную ложку сахара. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 35–45 минут. Как суп приготовится, если хотите, залейте в него немного уксуса — для кислоты.

Ранее мы рассказывали, как приготовить хачапури по-аджарски.

Читайте также:

Вместо популярного фастфуда: полезные аналоги вредной, но вкусной еды

Продукты на букву А в энциклопедии продуктов: идеи кулинарных экспериментов

5 рецептов завтраков как в ресторане из яиц и авокадо

Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция

Маковый торт с лимонным курдом: рецепт лакомства с интересным кремом