Хачапури по-аджарски: рецепт блюда грузинской кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Несколько лет назад грузины запатентовали хачапури и признали его памятником культурного наследия своей страны. Делимся простым рецептом этого вкусного и сытного блюда.

Ингредиенты

Для теста:

мука пшеничная — 400 г;

вода — 300 мл;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

масло растительное — 2 ст. л.;

яйцо куриное — 1 шт.;

дрожжи сухие — 1 ч. л.

Для начинки:

сыр мягкий (можно использовать сулугуни, адыгейский или другой сыр на ваш вкус) — 400 г;

сыр твердый — 200 г;

яйца куриные — 3–4 шт.;

масло сливочное — 50 г.

Способ приготовления

Просейте муку, смешайте ее с водой, дрожжами, сахаром и уберите полученную смесь в теплое место на 10–15 минут.

Через некоторое время достаньте заготовку для теста, добавьте в нее одно яйцо, соль по вкусу и масло. Тщательно замесите. Если тесто остается липким, добавьте в него еще немного муки.

Оставьте тесто примерно на час, чтобы оно увеличилось в размерах.

Разделите тесто на несколько равных частей и раскатайте каждую в круглую лепешку.

Сверните края лепешки к центру, чтобы получился конвертик с углублением для начинки внутри.

Не забудьте защипнуть края теста!

Выложите в центр смесь из тертого мягкого и твердого сыра.

Выпекайте хачапури в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15–20 минут, пока они не станут золотистыми.

Когда хачапури уже пожелтеет, добавьте в лодочку куриное яйцо.

Отправьте хачапури по-аджарски обратно в духовку еще минут на пять, пока яйцо не схватится.

Достаньте блюдо из духовки, растопите сливочное масло и смажьте им верх каждого хачапури.

Готово! Наслаждайтесь популярным рецептом грузинской кухни.

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