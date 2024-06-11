Скрэмбл — это популярное на западе блюдо, которое напоминает нашу яичницу-болтунью. Делимся простым рецептом этого вкусного и сытного завтрака.
Ингредиенты
яйца куриные — 4 шт.;
сливочное масло — 20 г.;
соль, перец, специи — по вкусу;
опциональные добавки (сыр, помидоры, ветчина, зелень, рыба, лук) — по вкусу;
масло (сливочное, оливковое, подсолнечное) — 2 ст. л.
Способ приготовления
Разбейте яйца в глубокую емкость, добавьте щепотку соли.
Разогрейте сковородку на плите. Если хотите добавить в ваш скрэмбл какие-то добавки — рыбу, лук, ветчину — бросьте их на сковородку перед яйцами.
Вылейте яйца на сковороду, увеличьте огонь до максимума и обжаривайте, постоянно перемешивая лопаткой.
Готовьте скрэмбл в течение пары минут, затем снимите с огня.
Посолите и поперчите скрэмбл по вкусу и, если хотите, украсьте его зеленью, томатами.
Можно посыпать готовую болтунью тертым сыром.
Готово! Приятного аппетита.
Ранее мы делились другим рецептом необычной яичницы: попробуйте приготовить шакшуку.
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