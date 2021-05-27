СКР возбудил второе дело по факту надругательства над ребёнком на Алтае

https://static.news.ru/photo/038282d8-bedc-11eb-ae07-96000091f725_660.jpg Фото: altai-krai.sledcom.ru

Управление СКР по Алтайскому краю возбудило ещё одно уголовное дело — по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) — в связи со случаем надругательства над 11-летней девочкой в Барнауле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства, — говорится в сообщении.

В рамках расследования будет дана принципиальная юридическая оценка должностным лицам администрации и Минобразования региона, администрации Барнаула и городского комитета по образованию на предмет халатности.

В управлении добавили, что подозреваемая в надругательствах над девочкой 14-летняя школьница в настоящее время находится под арестом. Суд избрал ей меру пресечения по ходатайству следствия.

Ранее детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявила, что пострадавшую травят в соцсетях. Причём, делают это не сверстники, а взрослые, распространяющие видеозапись её изнасилования. Она напомнила, что за подобные действия возможно привлечение к уголовной ответственности.