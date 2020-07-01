СКР проведёт проверку по факту избиения полицейского экс-сотрудником ГП

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту применения бывшим сотрудником Генпрокуратуры РФ насилия в отношении полицейского.
Он потребовал тщательно проверить все обстоятельства произошедшего и дать принципиальную оценку действиям нападавшего. Кроме того, Бастрыкин поставил ход проверки и её результаты на контроль в центральном аппарате,
Инцидент произошёл 30 июня. Сотрудники полиции задержали замначальника управления физической защиты Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, когда он, будучи в нетрезвом состоянии, пытался вломиться в один из элитных домов. Тот начал оскорблять сотрудников УВД, угрожать им своими связями в ФСБ и прокуратуре Москвы. Он также нанёс одному из них несколько ударов руками и ремнём, что было зафиксировано на видеокамеру.
По данным «Коммерсанта», генпрокурор Игорь Краснов своим приказом
Как писал NEWS.ru, Мыльников пытается переложить всю ответственность на полицейских. По словам правозащитников, друзья экс-прокурора передали взятку в размере 8 млн рублей неназванным сотрудникам управления «М» ФСБ и руководителям ГУ СБ МВД, чтобы «замять» его дело и вместо этого открыть уголовное дело против тех, кто его задержал.
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