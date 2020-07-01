СКР проведёт проверку по факту избиения полицейского экс-сотрудником ГП

https://static.news.ru/photo/02b3ea12-bb87-11ea-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту применения бывшим сотрудником Генпрокуратуры РФ насилия в отношении полицейского.

Он потребовал тщательно проверить все обстоятельства произошедшего и дать принципиальную оценку действиям нападавшего. Кроме того, Бастрыкин поставил ход проверки и её результаты на контроль в центральном аппарате, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошёл 30 июня. Сотрудники полиции задержали замначальника управления физической защиты Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, когда он, будучи в нетрезвом состоянии, пытался вломиться в один из элитных домов. Тот начал оскорблять сотрудников УВД, угрожать им своими связями в ФСБ и прокуратуре Москвы. Он также нанёс одному из них несколько ударов руками и ремнём, что было зафиксировано на видеокамеру.

По данным «Коммерсанта», генпрокурор Игорь Краснов своим приказом уволил устроившего дебош подчинённого.

Как писал NEWS.ru, Мыльников пытается переложить всю ответственность на полицейских. По словам правозащитников, друзья экс-прокурора передали взятку в размере 8 млн рублей неназванным сотрудникам управления «М» ФСБ и руководителям ГУ СБ МВД, чтобы «замять» его дело и вместо этого открыть уголовное дело против тех, кто его задержал.