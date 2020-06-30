Скончался «голос» RT Джордж Уоттс

https://static.news.ru/photo/18e42962-bae9-11ea-be5a-fa163e074e61_660.jpg Джордж Уоттс Фото: russian.rt.com

Умер диктор, переводчик и «голос» телеканала Russia Today Джордж Уоттс. Об этом сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Она уточнила, что Уоттс ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Он родился в Канаде, но после Второй мировой войны его семья переехала в СССР, поскольку отец был русским крестьянином. В качестве диктора и переводчика он работал с 1957 года. Он синхронно переводил в эфирах первых лиц СССР и России, Хрущева до Путина.

По словам Симоньян, Уоттс неизменно вызывал симпатию у всех, с кем встречался, дружил и работал.

Он был тёплым, открытым и каким-то очень домашним <...> Наш любимый, грандиозный, неповторимый Джордж, царствие небесное вам, — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале 2019 года скончался диктор Центрального телевидения, ведущий программ «Время» и «Голубой огонёк» Евгений Суслов. На ТВ он проработал свыше 30 лет.