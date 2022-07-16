Скончался гитарист группы «Аракс» Вадим Голутвин

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Вадим Голутвин

В субботу, 16 июля, стало известно о кончине Вадима Голутвина — гитариста, автора песен и участника многих вокально-инструментальных ансамблей и групп, таких как «Аракс», «Веселые ребята», «СВ», «Аэробус» и других. Его называли лучшим инструменталистом советского рока. В последнее время Голутвин боролся с онкологией, сообщает Telegram-канал Mash.

Его родственники обратились в фонд, вместе с которым они собирали средства на лечение. Музыканту назначили 12 курсов химиотерапии.

Голутвин сотрудничал со многими исполнителями, в том числе с Аллой Пугачевой, Александром Серовым, Ларисой Долиной и другими. Его сын Николай также стал музыкантом, он занимается электронной музыкой.

Ранее стало известно, что российский и армянский кинопродюсер Армен Григорян скончался в возрасте 57 лет в Армении. В момент смерти он находился в ереванском суде Кентрон, где его судили за публичное оскорбление жителей двух областей республики.