Полицейские, которые подбросили наркотики корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, сами незаконно покупали, хранили и перевозили эти запрещённые вещества, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СК) Светлана Петренко.
СК возбудил уголовное дело против пяти бывших полицейских — всех уволили из органов МВД в июне 2019-го, когда суд признал задержание Голунова незаконным, но задержали лишь в январе 2020 года.
Они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности. <...> При этом подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились, перевозились, — отметила Петрова.
Расследуются уголовные дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и незаконном хранении наркотиков.
Как писал NEWS.ru, Голунов потребовал официальных извинений от государства за незаконное преследование. В январе 2020-го его признали потерпевшим по делу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен