https://static.news.ru/photo/088c6958-428f-11ea-aa6b-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Полицейские, которые подбросили наркотики корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, сами незаконно покупали, хранили и перевозили эти запрещённые вещества, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СК) Светлана Петренко.

СК возбудил уголовное дело против пяти бывших полицейских — всех уволили из органов МВД в июне 2019-го, когда суд признал задержание Голунова незаконным, но задержали лишь в январе 2020 года.

Они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности. <...> При этом подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились, перевозились, — отметила Петрова.

Расследуются уголовные дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и незаконном хранении наркотиков.

Как писал NEWS.ru, Голунов потребовал официальных извинений от государства за незаконное преследование. В январе 2020-го его признали потерпевшим по делу.