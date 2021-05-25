СК сообщил подробности дела о присвоении полицейских машин в Пскове

https://static.news.ru/photo/83a571ac-be12-11eb-92f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятеро из девяти подозреваемых по делу о хищении средств из бюджета МВД Псковской области находятся на свободе, четверо — задержаны, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Следственного комитета региона.

Руководитель пресс-службы СК по Псковской области Антон Доброхотов рассказал NEWS.ru, что все девять человек, проходящих по делу, установлены и допрошены. Однако задержаны только четверо из них, все они являются бывшими и действующими сотрудниками МВД.

Из девяти человек четверо задержаны в процессуальном порядке. Все они сейчас находятся в Пскове, в том числе один из сотрудников, который на момент задержания физически находился в Новосибирской области, его самолётом доставили. Он сотрудник УВД по Новосибирской области. Это была налаженная работа одной преступной группы, — сказал он.

Он не стал уточнять, являются ли остальные пятеро задержанных сотрудниками коммерческих организаций, которых называют сообщниками правоохранителей.

Доброхотов также добавил, что ещё не истёк 48-часовой срок с момента задержания, поэтому следователь до его окончания может обратиться с ходатайством в суд об избрании меры пресечения. Все фигуранты дела находятся в статусе подозреваемых.

По версии следствия, задержанные совершали преступления в 2018-2019 годах. Им вменяется похищение 11 служебных автомобилей, а также средств из бюджета МВД. Предварительный ущерб следствие оценивает в 4,5 млн рублей. Подозреваемые работали в «Центре хозяйственного и сервисного обеспечения» при УМВД по Псковской области, а их предполагаемые сообщники трудились «в коммерческих организациях».

В пресс-службе МВД NEWS.ru рассказали, что дело расследуется в Следственном комитете по Псковской области. По информации ведомства, по делу проходят девять подозреваемых, против которых возбуждены три уголовных дела. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч.4 статьи 159 УК), а также создание преступного сообщества и участие в нём с использованием своего служебного положения (ч.2, 3 статьи 210 УК).

В рамках расследования уголовного дела следователи при оперативном сопровождении ГУСБ МВД России произвели процессуальное задержание четырёх человек, включая сотрудника департамента тыла МВД России, ГУМВД по Новосибирской области, УМВД России по Псковской области и их бывшего коллегу, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Ранее NEWS.ru писал о том, что военный суд приговорил офицеров МВД к 14 и 17 годам колонии за рассылку писем со ртутью в иностранные посольства.