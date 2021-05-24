Офицеры МВД пытались спровоцировать международный кризис

https://static.news.ru/photo/b31ba696-bd35-11eb-946b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два офицера ГУ МВД РФ по Красноярскому краю получили 14 и 17 лет колонии за рассылку писем со ртутью в иностранные посольства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

Суд приговорил Котоманова Максима Игоревича к 17 годам, Красильникова Дмитрия Вячеславовича к 14 годам колонии строгого режима, — рассказали в суде.

Как выяснилось, в феврале 2018 года сотрудники силового ведомства разослали по ряду иностранных посольств в Москве письма «с веществом, содержащим хлорид ртути». В частности, такие послания получили посольства Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. Таким образом они пытались «дестабилизировать обстановку и поссорить Россию с другими странами».

Также суд признал обоих фигурантов дела виновными в участии в террористическом сообществе и подготовке терактов с использованием отравляющих веществ.

Ранее заместителя министра сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева задержали по делу о крупной взятке. Предполагается, что он незаконным путём получил больше миллиона рублей.