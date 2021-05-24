Замминистра сельского хозяйства Якутии задержали

https://static.news.ru/photo/ed01195c-bd19-11eb-9fb1-96000091f725_660.jpg Василий Афанасьев Фото: sledcom.ru

Заместителя министра сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева задержали по делу о крупной взятке. Предполагается, что он незаконным путём получил больше миллиона рублей, сообщает СК республики.

Выяснилось, что в 2018 году чиновник узнал об искусственном завышении объёмов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом. Он не стал никому об этом рассказывать за вознаграждение от директора производства, а также помогал ему получать дополнительные субсидии.

В результате за три года Афанасьев получил от директора кооператива более одного миллиона рублей. Следствие считает, что бюджету Республики Саха нанесён ущерб в размере 40 миллионов рублей.

Чиновнику предъявили обвинение по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия». Сейчас он задержан, и в скором времени следователи изберут ему меру пресечения.

Ранее восемь лет колонии строгого режима за взятку получил экс-мэр сахалинского города Корсаков Александр Рудаков. Приговор вступил в законную силу. Также Рудаков должен выплатить штраф в размере 35 млн рублей. Суд также лишил его права занимать должности в исполнительных органах госвласти и местного самоуправления в течение пяти лет.