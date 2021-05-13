Экс-мэра сахалинского города осудили на восемь лет за взятку

Восемь лет колонии строгого режима за взятку получил экс-мэр сахалинского города Корсаков Александр Рудаков. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
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Как сообщают правоохранители, бывший мэр получил от местного предпринимателя 500 тысяч рублей, являвшиеся частью взятки на общую сумму 7 млн рублей, за общее покровительство при заключении гражданских договоров с администрацией Корсаковского городского округа.
При этом осуждённый свою вину не признал, заявив о провокации со стороны правоохранительных органов. Приговор бывшему чиновнику был вынесен городским судом в январе прошлого года. Однако защита Рудакова направила жалобу в Сахалинский областной суд. В итоге приговор был изменён в части дополнительного наказания.
Ранее стало известно, что в московском аэропорту Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин. Его подозревают в даче взятки в размере 7 млн рублей.