Экс-мэра сахалинского города осудили на восемь лет за взятку

https://static.news.ru/photo/f3270902-c6f9-11ea-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Восемь лет колонии строгого режима за взятку получил экс-мэр сахалинского города Корсаков Александр Рудаков. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Также Рудаков должен выплатить штраф в размере 35 млн рублей. Суд также лишил его права занимать должности в исполнительных органах госвласти и местного самоуправления в течение пяти лет.

Как сообщают правоохранители, бывший мэр получил от местного предпринимателя 500 тысяч рублей, являвшиеся частью взятки на общую сумму 7 млн рублей, за общее покровительство при заключении гражданских договоров с администрацией Корсаковского городского округа.

При этом осуждённый свою вину не признал, заявив о провокации со стороны правоохранительных органов. Приговор бывшему чиновнику был вынесен городским судом в январе прошлого года. Однако защита Рудакова направила жалобу в Сахалинский областной суд. В итоге приговор был изменён в части дополнительного наказания.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин. Его подозревают в даче взятки в размере 7 млн рублей.