СК РФ: большинство подростковых преступлений связано с хищениями

Российские подростки чаще всего совершают преступления, связанные с хищениями чужого имущества (60%), рассказали представители Следственного комитета РФ. 12% — инциденты с распространением наркотиков, 8% — преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности.
Следователи тщательно изучили обстоятельства, которые способствовали их совершению, и внесли представления практически по всем оконченным делам, — говорится в заявлении ведомства.
В 2019 году ведомство получило 18,9 тысячи сообщений о преступлениях несовершеннолетних, по результатам рассмотрения которых возбуждено 8,9 тысячи уголовных дел,
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам. Он занимается подготовкой законопроекта, предусматривающего соответствующее изменение в УК.
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