СК РФ: большинство подростковых преступлений связано с хищениями

https://static.news.ru/photo/289f40ac-a41a-11ea-981a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские подростки чаще всего совершают преступления, связанные с хищениями чужого имущества (60%), рассказали представители Следственного комитета РФ. 12% — инциденты с распространением наркотиков, 8% — преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности.

Следователи тщательно изучили обстоятельства, которые способствовали их совершению, и внесли представления практически по всем оконченным делам, — говорится в заявлении ведомства.

В 2019 году ведомство получило 18,9 тысячи сообщений о преступлениях несовершеннолетних, по результатам рассмотрения которых возбуждено 8,9 тысячи уголовных дел, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам. Он занимается подготовкой законопроекта, предусматривающего соответствующее изменение в УК.