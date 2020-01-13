https://static.news.ru/photo/950f8e9c-3609-11ea-8b5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центральный аппарат СК России передано дело о гибели ребёнка, раненного в результате стрельбы в Нижнем Тагиле. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко, мальчик, получивший в августе ранение в голову, скончался в воскресенье, 12 января.

Инцидент произошёл в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле. Местный житель стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала ребёнку в голову. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В отношении мужчины было заведено уголовное дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как писал NEWS.ru, 7 января стрельба произошла в американском городе Милуоки. Водитель автомобиля Toyota достал оружие и открыл стрельбу по 12-летней девочке и 13-летнему мальчику из-за того, что те кидались снежками в проезжающие машины.