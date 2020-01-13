В центральный аппарат СК России передано дело о гибели ребёнка, раненного в результате стрельбы в Нижнем Тагиле. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Как
Инцидент произошёл в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле. Местный житель стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала ребёнку в голову. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В отношении мужчины было заведено уголовное дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Как писал NEWS.ru, 7 января стрельба произошла в американском городе Милуоки. Водитель автомобиля Toyota достал оружие и открыл стрельбу по 12-летней девочке и 13-летнему мальчику из-за того, что те кидались снежками в проезжающие машины.
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