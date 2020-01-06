https://static.news.ru/photo/1566afde-3115-11ea-8d92-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Стрельба произошла в городе Милуоки, штат Висконсин, США. Отмечается, что водитель автомобиля Toyota достал оружие и открыл стрельбу по 12-летней девочке и 13-летнему мальчику из-за того, что те кидались снежками в проезжающие машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение местной полиции в Twitter.

Предполагается, что мужчина открыл стрельбу из-за того, что группа детей попала снежком в его автомобиль. Дети, получившие ранения, госпитализированы в ближайшую больницу. Полицейские ведут расследование и разыскивают подозреваемого.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю узнали, кто причастен к стрельбе в посёлке Заводской, в результате которой пострадали двое детей. Выяснилось, что к стрельбе причастны два подростка, один из них взял оружие у своего отца.