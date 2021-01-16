СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц

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Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов. Об этом заявила зампредседателя ведомства генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

Здесь нужно понимать: если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придётся отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года, — отметила Леоненко в интервью «Известиям».

Она добавила, что ИП может избежать наказания даже при сумме ущерба более 45 млн рублей.

Кроме того, Леоненко указала, что в настоящее время ФНС направляет материал следователю, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. За это время он может уничтожить документацию и вывести имущество, поэтому в ведомстве считают, что данный срок надо уменьшить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова за уклонение от уплаты налогов. Быкова, уже находящегося под стражей по обвинению в организации заказного убийства, подозревают во включении в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.