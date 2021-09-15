СК попросил арестовать проводившего дезинсекцию в «Магните» в Москве

Следственный комитет России попросил суд арестовать сотрудника компании, проводившего дезинсекцию в московском магазине «Магнит», арбузом из которого, предполагалось, отправилась семья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении 39-летнего сотрудника частной компании, осуществлявшего обработку торгового помещения, меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказала она.

Ранее стало известно, что в Москве отравилась семья из четырёх человек, съев арбуз, купленный в магазине. В результате скончались бабушка и внучка-подросток, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего дезинсектора, который работал в «Магните» на улице Совхозной, где погибшие местные жители купили арбуз. Он проходит подозреваемым по делу о смертельном отравлении.