СК назвал фейком данные о продаже в Москве масок из гумпомощи Китая

https://static.news.ru/photo/0844abbc-99f2-11ea-9472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press

Главное следственное управления СК возбудило уголовное дело о распространении заведомо ложной информации после появления в соцсетях видеоролика о продаже в магазинах Москвы медицинских масок, переданных России в качестве гуманитарной помощи.

Как отметили СК, автор в доказательство своей версии продемонстрировал этикетку с надписью на китайском языке — якобы, что маска является частью гумпомощи и не предназначена для перепродажи. Привлечённые следователями переводчики указали, что показанная в ролике маркировка сообщает лишь сведения о сертификации товара.

Дело возбуждено по статье № 207.1 Уголовного кодекса, ужесточённой накануне эпидемии.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура России признала недостоверной информацию о том, что коронавирусная инфекция создана для чипирования людей и «сокращения населения планеты».