СК назвал фейком данные о продаже в Москве масок из гумпомощи Китая

Главное следственное управления СК возбудило уголовное дело о распространении заведомо ложной информации после появления в соцсетях видеоролика о продаже в магазинах Москвы медицинских масок, переданных России в качестве гуманитарной помощи.
Как
Дело возбуждено по статье № 207.1 Уголовного кодекса, ужесточённой накануне эпидемии.
Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура России признала недостоверной информацию о том, что коронавирусная инфекция создана для чипирования людей и «сокращения населения планеты».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен