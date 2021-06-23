МВД запустило систему распознавания лиц и машин

В пяти субъектах России МВД запустило новую систему распознавания лиц, силуэтов людей и машин, сообщил ТАСС генеральный директор компании-разработчика Ntechlab (партнёр Ростеха) Андрей Теленков.

Ntechlab разработала систему распознавания лиц, которую ранее уже применяли в регионах, но теперь её усовершенствовали, добавив функцию распознавания силуэтов людей и машин. Особенный интерес у клиентов вызывают именно силуэты людей.

Есть уже применение. Могу сказать, что [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом, — рассказал Теленков, не уточнив регионы применения.

В обновлённой версии программы можно отслеживать траекторию движения человека, посчитать людей, найти нужного по силуэту, причём с очень высокой точностью. Учитывается рост, походка, внешность человека, включая такие приметы, как, например, борода, очки или шляпа.

Ранее в МВД объяснили, почему «Безопасный город» не увидел ружьё у напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева. Всё дело в том, что она ориентирована в первую очередь на нарушения правил дорожного движения, а не на контртеррористическую составляющую.