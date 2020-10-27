Систему QR-кодов в Москве могут распространить на иные предприятия

Действующую в ночных клубах Москвы систему QR-кодов могут распространить на иные предприятия торговли и услуг.
Её уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли города Москвы, — сказал журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Система регистрации для входа в ночные заведения столицы заработала 19 октября в 12:00. При этом регистрировать номера телефонов по QR-коду или по СМС их посетителям и сотрудникам нужно будет в любое время суток, а не только ночью.
В случае выявления инфекции у кого-то из посетителей, всех присутствовавших оповестят и предложат оперативно сдать тест на COVID-19. За отказ использовать систему QR-кодов ночные заведения могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, писал NEWS.ru.