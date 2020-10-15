Власти Москвы разъяснили новые правила работы баров

https://static.news.ru/photo/80b69712-0f91-11eb-81b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система регистрации для входа в ночные заведения столицы заработает 19 октября в 12:00. При этом регистрировать номера телефонов по QR-коду или по СМС их посетителям и сотрудникам нужно будет в любое время суток, а не только ночью.

Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы, — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба Москвы.

Для владельцев ночных заведений и их посетителей разработали подробную инструкцию по получению QR-кода и регистрации прохода в общественные места. Она доступна на сайте mos.ru.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме поддержали введение в ночных клубах Москвы системы идентификации посетителей. В частности, об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин. По мнению Говорина, посетителей таких заведений нужно регистрировать, чтобы потом оповестить всех, кто присутствовал в помещении, если у кого-то обнаружится коронавирус. Он добавил, что эти меры очень поступательны и постепенны. Кроме того, они в полной мере соответствуют складывающейся ситуации.