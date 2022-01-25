Система распознавания лиц помогла поймать тысячи преступников в метро

Благодаря системе распознавания лиц «Сфера» в метро Москвы с сентября 2020 года были задержаны более двух тысяч преступников. Кроме того, она помогает в поисках пропавших людей, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

«Сфера» распознаёт людей в розыске и за 3–5 секунд оповещает полицию в метро, после чего их оперативно задерживают. Система работает на всех станциях метро с 1 сентября 2020 года. За это время с её помощью в метро задержали 2788 преступников, — говорится в тексте.

В частности, «Сфера» помогла сотрудникам полиции задержать на станции метро «Менделевская» одного из подозреваемых в нападении на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко.

В ведомстве также отметили, что благодаря системе были найдены свыше 400 человек, считавшихся пропавшими без вести. В их числе 96 детей.

Ранее глава московского дептранса Максим Ликсутов рассказал, что летом 2022 года планируется внедрить на МЦК систему оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay. В метро аналогичная система запущена с октября прошлого года.