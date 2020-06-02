Сирота заступился за приёмного отца, которого обвинили в избиении детей

https://static.news.ru/photo/ab519926-a4d0-11ea-aae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

16-летний сирота из Армавира заявил, что его приёмного отца Эдуарда спровоцировали на удар другого приёмного ребёнка. Органы опеки обвиняют мужчину в систематическом избиении трёх детей.

Мальчик рассказал, что в его семье никогда не было насилия. Однако родители взяли ещё одного ребёнка, который захотел уйти к другим людям. Для этого мальчик долго пытался спровоцировать приёмного отца и заранее установил камеру, чтобы запечатлеть инцидент, передаёт телеканал 360.

По его словам, сотрудники органов опеки обманули его: они сказали, что он может либо уйти к новым приёмным родителям, либо вернуться в детский дом. При этом его приёмной матери Наталье они сказали, что мальчик сам решил перейти в другую семью.

В органах опеки считают, что Эдуард систематически бил приёмных детей ремнём и заставлял их трогать кактус. 30 марта адвокат мужчины подал ходатайство о снятии обвинений, однако решение в настоящий момент неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что в законе «Об образовании в РФ» вузам предписано выделять 10% от общего количества бюджетных мест абитуриентам особой категории, в число которых входят и дети-сироты. Однако для детей, оставшихся без родителей, эта норма действует лишь до 1 января 2021 года. Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому особое право при приёме на обучение детей-сирот станет бессрочным.