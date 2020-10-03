Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 октября

https://static.news.ru/photo/a501c8de-0600-11eb-919a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По данным метеорологического ведомства, в Москве и Московской области в воскресенье температура воздуха составит 18–20 градусов тепла. При переменной облачности осадков не ожидается. Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 м/с. Высокое давление в сравнении с предыдущими сутками начнёт медленно падать, но всё ещё будет выше нормы — 750 мм ртутного столба, свидетельствуют данные Росгидромета.

В ночь на понедельник станет холодать. Температура воздуха в отдельных районах Подмосковья может опуститься всего до шести градусов тепла. В других районах она не будет превышать восьми градусов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Росгидромете заявили, что предстоящая неделя в Центральной России окажется аномально тёплой. Температура воздуха в течение почти всех семи дней будет превышать климатическую норму на пять градусов. Осадков не ожидается почти нигде, кроме Белгородской и Брянской областей.

В центре «Фобос», между тем, заявили, что холодать в Москве и Подмосковье начнёт со второй половины октября.