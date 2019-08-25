https://static.news.ru/photo/cc6ef528-b565-11e9-8373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал жителей Московского региона готовиться к резкому похолоданию, которое ожидается в последнюю неделю августа.

По его словам, на столицу идёт очередной арктический циклон, который принесёт с собой резкое понижение температуры.

Между вторником и средой температура понизится на пять—семь градусов, — сказал он в беседе с RT .

Вильфанд также отметил, что в понедельник, 26 августа, ожидается сухая, ясная погода. Температура воздуха — до плюс 22 градусов. При этом уже в среду произойдёт резкое похолодание, а в ночное время даже возможны заморозки в Подмосковье. Вместе с тем дождей всю неделю, кроме вторника, не ожидается.

Ранее News.ru писал о том, что с 28 августа над Москвой расположится скандинавский антициклон, который прекратит осадки и понизит температуру до +15–17 градусов днём и до +6–8 ночью. Такая же погода сохранится и в четверг, 29 августа.