Москва и Московская область столкнутся с похолоданием в конце августа.
Об этом сообщают
В среду, 28 августа, ожидается похолодание. С этого дня над Москвой расположится скандинавский антициклон, который прекратит осадки и понизит температуру до +15–17 градусов днём и до +6–8 ночью. Такая же погода сохранится и в четверг, 29 августа.
Синоптики предполагают, что до конца лета температура в Московском регионе уже не повысится выше +20 градусов.
Ранее News.ru предупреждал москвичей и жителей Подмосковья о высоком атмосферном давлении.