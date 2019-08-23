https://static.news.ru/photo/5c8f08b4-c56a-11e9-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о резком повышении атмосферного давления до 757 мм ртутного столба.

При этом днём воздух прогреется до плюс 22–24 градусов, осадков не ожидается. Будет дуть слабый северо-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

В ночь на субботу похолодает до плюс 10 градусов, а в дневное время столбики термометров вновь поднимутся до отметки в 23 градуса тепла. Будет солнечно и без осадков, сообщает РИА Новости .

При высоком атмосферном давлении люди с заболеваниями сердца и сосудов, перенёсшие инфаркт или инсульт, могут ощущать дискомфорт.

Ранее News.ru писал, что в первые дни сентября в столице сохранится тёплая погода. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, в пользу этого говорят предварительные расчёты.