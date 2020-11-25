Синоптики опасаются, что Новый год будет бесснежным

https://static.news.ru/photo/52d63b34-2f14-11eb-bdcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода на Новый год ожидается теплее климатической нормы. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптика, декабрь будет теплее нормы на 2-3 градуса. Но к празднику эта аномалия может уменьшиться на 1-2 градуса.

То есть будет чуть-чуть более тёплый фон, чем по многолетним нормам, — цитирует его НСН.

При этом специалист «Фобоса» добавил, что в декабре количество осадков будет рядом с нормой и их должно хватить на снежный покров. Однако нет никаких гарантий, что он удержится к 1 января.

По мнению Тишковца, вопрос заключается в том, какая волна — тепла или холода — накроет на Новый год европейскую часть России. Более точный прогноз можно будет сделать через неделю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что зимняя погода с устойчивыми отрицательными температурами и снежным покровом ожидается в Москве с 25–30 ноября.